Buhoneros protestaron frente a la alcaldía de Carúpano para pedir que aclaren planes de reubicación (+Fotos)

Entre 200 y 300 buhoneros se apostaron desde las 8:00 de la mañana a las puertas de la alcaldía del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, para pedir la presencia del alcalde Julio Rodríguez, para exigir respuestas por las reubicaciones en el centro de Carúpano.

Los informales estuvieron en el sitio durante dos horas aproximadamente, y René Bello, director del mercado municipal y coordinador de la comisión que encabeza el reordenamiento del centro, trató de atenderlos, pero rechazaron hablar con él, porque no querían "intermediarios".

Eucaris Astudillo, presidenta de la Asociación de Buhoneros, dijo que el proceso de reubicación de los carretilleros que venden frutas y verduras hacia el mercado municipal no abarca a los otros vendedores informales, y la lucha que mantienen es para que "no los saquen de las calles".

Terreno

Explicó que el gobierno municipal les otorgó un terreno en la calle Juncal, y esperan por un proyecto de mercado para poder reubicarlos en la estructura.

"Estamos esperando que el alcalde Julio Rodríguez consiga los recursos, sabemos como está la situación país, y tenemos que esperar", dijo Astudillo.

El plan, al menos de palabra, sería instalar en el sitio a todos los informales, en un mercado de cuatro niveles.

Formales

La intención, acotó, es que pasen de ser informales a la actividad formal, pagar impuestos. "Nosotros no queremos que saquen a nadie de la calle porque esa fue la promesa. Estamos esperando un centro comercial, que es la propuesta".

Dijo que se encuentran dispuestos a ayudar y poner, incluso, su parte para que que materialice el plan. "Necesitamos tener estabilidad".

En medio de la protesta, una bunohera que se negó a identicarse, señaló que hay unos 800 informales afectados por una supuesta indefinición en el plan de reubicación del gremio.

Sucre / Yumelys Díaz