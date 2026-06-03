Usuarios del transporte público exigen la Gaceta ante aumento del pasaje (+Fotos)

La incertidumbre y la confusión acompañaron a los usuarios del norte del estado Anzoátegui, al inicio de sus rutinas este 1ero de junio con el nuevo aumento de pasaje, tras no ver la gaceta oficial con la nueva tarifa ($0.25 a BCV) pegada en las unidades de transporte.

Andrina Fernández se bajó de un bus en el mercado municipal de Puerto La Cruz y se enteró del aumento por otros pasajeros, “por donde yo vivo no se escucha nada. Yo pagué Bs 100 porque no sabía. En la calle es que estoy escuchando los precios, pero qué se va a hacer”, comentó.

Mariam Uripero, usuaria de la tercera edad, manifestó que “eso de la exoneración del pasaje a los adultos mayores aquí no se aplica”, comentó que no conocía la nueva tarifa. “Pagué Bs 100 y no me dijeron nada”, agregó.

Más voces

Anthony Agosta, universitario de la zona, comentó que en el bus en el que viajaba mantuvieron el pasaje igual que la semana pasada y también que varía según la unidad. “Depende de la capacidad del autobús cobran el pasaje, los más grandes cobran Bs 100, hay otros más pequeños que cobran más caro”. Quienes acompañaban a Agosta comentaron que algunos días los tratan mal por ser estudiantes y les exigen el pasaje completo, cuando ellos saben que es su derecho cancelar sólo 50 %.

Lo mismo denunció un par de estudiantes de bachillerato en una parada de la avenida 5 de Julio de Puerto La Cruz.

Evelyn Pinto, usuaria de la ruta intercomunal, mencionó que pagó los Bs 140 a pesar de que en la unidad colectiva no tenían pegada la gaceta que oficializaba el nuevo costo del pasaje. “Sí sabía del aumento, pero los transportistas no dicen nada, no se escucha nada, no he visto la gaceta aún".

Usuarios que esperaban abordar un autobús para ir hacia El Rincón (zona rural) manifestaron su descontento con el precio del aumento de pasaje, ya que aseguraron que no hay una lista de precios por ruta que les explique cómo se maneja el cobro de pasaje. Señalaron que ante la ausencia de la gaceta se sienten vulnerados.

Más quejas

Parada, mientras aguardaba por una unidad, Danny Lemus expresó que sí había escuchado del aumento. “Yo oí por la radio que el pasaje tendría un precio de Bs 140, y en el bus del Rincón me quisieron cobrar Bs 170. Yo no estoy en contra de pagarlo, pero si no veo la gaceta no lo pago, yo no escuché ese precio”.

"Esto de 170 es como mucho, ¿y la persona que cobra un sueldo mínimo cómo hace? Entonces, tienen que ser un poquito más conscientes. Yo sí había escuchado del aumento, pero no muestran un documento que lo avale", dijo Yeila Cubillán mientras abordaba un autobús.

Gabriela Caives vivió las dos realidades al momento de hacer sus diligencias, “dicen que aumentó y ya, sin gaceta. El bus de la Intercomunal nos cobró Bs 140, pero hacia el hospital vía a El Rincón nos cobraron Bs 170”, señaló con tono de molestia.

Adultos mayores pagarán 50 % del pasaje en Guanta

La fiscal de transporte Yanneris Milano custodiaba el cobro de pasaje en la parada de Guanta ubicada en el centro de Puerto La Cruz. Aseguró que “mientras no salga la gaceta, ellos deben cobrar Bs 100”.

A diferencia de otros municipios, la exoneración del pasaje para los adultos mayores no aplica. “La Cámara Municipal de la Alcaldía de Guanta llegó a un acuerdo con los transportistas para que las personas de la tercera edad paguen 50 % del costo del pasaje, ya que Guanta es el único municipio que aplica el cobro de pasaje de rutas cortas, que es de Bs 80”. También aseguró que los estudiantes gozan de 50 % de descuento del pasaje.

Se conoció de manera extraoficial que representantes de las líneas de carritos por puesto de la zona norte de Anzoátegui tendrán una reunión para hablar sobre su aumento en las tarifas.

Puerto La Cruz / Ismelvia Dugarte