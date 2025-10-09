Las Llaves presentó su nueva versión Limpieza Activa

En un esfuerzo por atender las necesidades de los hogares venezolanos que buscan eficiencia y asegurar el lavado de la ropa, a un precio accesible, la marca Las Llaves anuncia el lanzamiento de su nuevo producto: el detergente en polvo Las Llaves Limpieza Activa.

"El objetivo de Las Llaves es claro: convertirse en la marca líder en el mercado de detergentes, incrementando su relevancia a través de la innovación con una excelente relación precio-calidad", indicaron los voceros de Las Llaves en nota de prensa.

Limpieza Activa se posiciona como el producto ideal para quienes no quieren sacrificar la calidad, pero necesitan optimizar sus gastos. Sus principales atributos son:

Limpieza rápida y efectiva : Gracias a una mezcla óptima de ingredientes activos, combate la suciedad y manchas comunes de manera rápida y efectiva.

: Gracias a una mezcla óptima de ingredientes activos, combate la suciedad y manchas comunes de manera rápida y efectiva. Más blancura : Garantiza que la ropa quede visiblemente más blanca.

: Garantiza que la ropa quede visiblemente más blanca. Agradable aroma : Disponible en dos fragancias: Cítrica y Floral, dejando la ropa con un agradable olor a limpio.

: Disponible en dos fragancias: Cítrica y Floral, dejando la ropa con un agradable olor a limpio. El mejor precio: Ofrece calidad Las Llaves a un precio más accesible que permite a los consumidores ser eficientes y sentir que cumplen con la limpieza de la ropa de su hogar.

"Este nuevo producto representa una solución para el hogar ocupado: Eficiencia con un producto que garantiza que tu ropa huela a limpio, elimine la suciedad y mantenga la blancura", explicaron los voceros de Las Llaves.

"Nuestro nuevo detergente estará disponible próximamente en todos los puntos de venta del país en sus presentaciones de 400 gramos (g) y 900 (g). Pruébalo y cuéntanos qué te pareció a través de los comentarios que pueden hacer en el usuario @lasllavesve en redes sociales".

Caracas / Redacción Web