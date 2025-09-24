Las Llaves presenta su nueva imagen en detergentes, con un rediseño que refleja su fórmula y calidad, que ha acompañado a los venezolanos por décadas.

A través de una nota de prensa, los representantes de la marca de productos de limpieza indicaron que la renovación no representa un cambio en el producto, sino en la forma de comunicar sus atributos: mayor claridad en la información, cercanía con los consumidores y un diseño moderno que conecta con su valor.

Disponibilidad

Los nuevos empaques ya están disponibles en todos los puntos de venta del país, en sus presentaciones Doble Acción para manchas difíciles y poder blanqueador y Bebé con intensificadores de suavidad, cuidado de colores y protección de tejidos. Ambos en sus gramajes de 400 y 900 gramos.

"Con esta nueva identidad, Las Llaves reafirma su compromiso de acompañar cada lavada y fortalecer la relación de confianza construida por generaciones. Los interesados en conocer más detalles sobre el cambio de imagen pueden seguir la cuenta @lasllavesve en Instagram", agregaron los representantes de Las Llaves.

Caracas / Redacción Web