Las cortes migratorias, el nuevo objetivo de Trump y una trampa para aumentar arrestos y deportaciones

El Gobierno del presidente Donald Trump ha implementado una nueva estrategia para deportar de forma expedita a las personas que se presentan en los tribunales de inmigración al cerrar sus expedientes judiciales.Así, convierte sus audiencias en "una trampa", advirtieron a EFE expertos.

Abogados de inmigración y activistas en California, Arizona, Washington y Nueva York, entre otros estados, han reportado múltiples casos en los que fiscales del gobierno estadounidense pidieron a los jueces rescindir los casos de inmigrantes que llevan menos de dos años en el país. Esto ha permitido a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detenerlos a la salida de la corte.

"Este es un plan con maña. Esta administración está convirtiendo las audiencias de inmigración en una trampa", dijo a EFE el abogado de inmigración Alex Gálvez.

La mayor preocupación de los abogados es que los detenidos en estas circunstancias enfrentan deportaciones expeditas. "Son expulsados en pocas semanas, por mucho un mes. Tampoco tienen derecho a fianza porque ya tuvieron su oportunidad en corte", ahonda el jurista.

Pronunciamiento

La organización comunitaria Detention Resistance, que opera en la región fronteriza entre California y México, informó al canal local de CBS que a inicios de semana los casos de al menos tres migrantes fueron desestimados en el Tribunal de Inmigración de San Diego. Minutos más tarde fueron puestos bajo custodia de ICE.

Una escena parecida fue captada en video en Phoenix (Arizona) la semana pasada. Agentes armados detuvieron a varias familias con niños tras presentarse en las audiencias programadas en la corte de inmigración de esa ciudad. Todos los detenidos eran solicitantes de asilo.

Detenciones similares se registraron en los tribunales migratorios en Los Ángeles, San Francisco, Seattle, y Nueva York. En esta última ciudad fue detenido un joven venezolano estudiante de una escuela pública, que ingresó al país en abril del año pasado, que ha generado una ola de protestas.

Fernando Romo, abogado de inmigración y asesor de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal), dijo a EFE que estas detenciones "no tienen precedentes" y han generado "una gran preocupación".

Al ser cuestionado sobre estos arrestos, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) declaró a EFE que "la mayoría" de los extranjeros que ingresaron por la frontera en los últimos dos años están sujetos a deportaciones aceleradas.

Además, la secretaria del DHS, Kristi Noem, revirtió la política del expresidente Joe Biden (2021-2025) que permitía a los inmigrantes detenidos quedar libres mientras esperaban su audiencia judicial.

"El ICE ahora está cumpliendo con la ley y colocando a estos extranjeros ilegales en deportación acelerada, como siempre debió haber sido", detalló el departamento.

Plan coordinado

El plan coordinado de la Administración Trump también ha puesto en un dilema a los abogados de inmigración que han tenido que advertir a sus clientes sobre el actual escenario y el riesgo que enfrentan.

"La narrativa ha cambiado mucho con este gobierno, el año pasado que un fiscal decidiera cerrar el caso era una buena noticia, porque el inmigrante podía quedarse en el país sin ser deportado, pero ahora todo cambió", explica Gálvez.

Ante la disyuntiva, un buen número de inmigrantes decidirá no presentarse en las audiencias. Esto, desafortunadamente, elevará el número de órdenes de deportación en ausencia, advierte Romo. "Ahora los abogados no estamos seguros a quién le van a aplicar esta táctica. Es nuestro deber informarles y dejar que ellos tomen la decisión de asistir o no a las audiencias", recalcó el jurista.

Más detalles

En ese sentido, el DHS indicó que si los inmigrantes tienen una solicitud válida de asilo en la que han comprobado el temor creíble, continuarán con los procedimientos de inmigración, pero si no estarán sujetos a una deportación "rápida".

No obstante, Gálvez opina que ICE está usurpando el trabajo de los jueces de decidir quien tiene una solicitud válida o no.

La estrategia supone un nuevo intento de la Casa Blanca para expulsar rápidamente a personas del país en medio de la presión para cumplir con la promesa de campaña del presidente Trump de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados de los Estados Unidos.

Washington / EFE