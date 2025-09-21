Las calles de Carúpano quedaron plasmadas en una exposición de arte urbano en el Ateneo Luis Mariano Rivera

Trece carupaneros, estudiantes del taller de pintura y dibujo del artista Neulis Bonillo, muestran desde este viernes 19 de septiembre, el trabajo hecho sobre las calles de Carúpano, en una exposición que pueden visitar en el salón Dámaso Benítez del Ateneo Luis Mariano Rivera de Bermúdez, en el estado Sucre.

Bonillo explicó que la muestra es la materialización del esfuerzo de talleres al aire libre, especialmente en el centro histórico de la ciudad, en los cuales exploraron conceptos como la perspectiva, composición, encaje, entre otros, en obras hechas en el sitio. “Es bastante difícil, se hizo un esfuerzo grande, con lluvia, sin lluvia, con sol, sin ayuda”.

Los jóvenes utilizaron técnicas a lápiz, carboncillo, acuarelas, todas en papel y cartón, y se tomaron las mejores prácticas.

Talento

La práctica se materializó en esa exposición de 54 muestras de trabajo, de unas 100 que se hicieron en total. “Es un trabajo fantástico, que es la primera vez que se hace”.

Aspira que el año próximo se abra la convocatoria, para que participen todos los artistas locales, no sólo estudiantes y espera el apoyo del sector empresarial, para que las obras tengan patrocinio. “Darle a Carúpano un son artístico, que se entienda que hay talento por montón y joven. Lo cual es maravilloso”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano