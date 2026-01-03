Largas colas para comparar alimentos se registraron en El Tigre

Desde tempranas horas de la mañana de este sábado 3 de enero, en la ciudad de El Tigre, al sur de Anzoátegui se formaron largas colas en supermercados como Más x Menos y Aykos para comprar alimentos. Esto luego de las explosiones registradas en Caracas y del anuncio de la captura del mandatario Nicolás Maduro.

En los comercios de asiáticos también se registraron colas, así como en la cadena de farmacia Farmatodo, donde los clientes compraban agua y artículos de aseo personal.

Alexis Rodríguez, fue uno de las personas que acudió a comprar sobre todo enlatados."Compré seis latas de atún porque fue la cantidad por persona que permitieron", dijo.

Destacó que la mayoría de las personas compraban agua y enlatados, además de bombillos recargables, por temor a que se presente un apagón.

Sin embargo, muchos comercios ubicados en la avenida Francisco de Miranda de El Tigre, no abrieron.

En el municipio Guanipa, también se registraron colas en supermercados y comercios de asiáticos por compras de alimentos no perecederos.

Incluso en algunos comercios los anaqueles quedaron vacíos durante la mañana, tras las compras nerviosas de los residentes que temen que se presente una escasez o alguna situación irregular.

El Tigre / Marinelid Marcano