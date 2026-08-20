Lago Mar, Caño Salado y Brisas del Morro de Barcelona fueron incorporados al plan de asfaltado comunal

Los sectores Lago Mar, Caño Salado y Brisas del Morro de Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, fueron incorporados este miércoles 19 de agosto al plan de asfaltado comunal.

Desde estas zona, la alcaldesa Sugey Herrera dio a conocer que comenzaron con la compactación del suelo y estudio topográfico para culminar con la colocación de un total de 5 mil 500 toneladas de asfalto.

El proyecto contempla una rehabilitación integral que incluye saneamiento, demarcación vial y revisión y mejoramiento del sistema de alumbrado público; así como también, construcción de aceras, brocales y cunetas; y elaboración de rejillas y tapas de tanquillas. Los trabajos también abarcan embellecimiento de áreas y espacios biosaludables.

Detalles

Se conoció que en Lago Mar, la intervención comprende aproximadamente un kilómetro de vialidad que incluye la avenida principal, Vista Real y las calles G y D con la colocación de 1.500 toneladas de asfalto.

En Caño Salado se rehabilitará un tramo de mil metros con 2 mil 106 toneladas de mezcla asfáltica, trabajos en donde destaca la vía de conexión con el sector Maurica.

Mientras que en Brisas del Morro, intervendrá igualmente un kilómetro, con 1.895 toneladas de asfalto.

Según Herrera, estas acciones forman parte de la meta de colocar 40 mil toneladas de asfalto durante el 2026.

En el marco de cumplir estos objetivos, mencionó que también avanza en otros sectores como Mayorquín III, La Orquídea, La Ponderosa, El Viñedo, Barrio Sucre y la vía El Rincón.

Barcelona / Elisa Gómez