Dirigente político de Sotillo anunció su renuncia del partido ABP

El dirigente político y social del municipio Juan Antonio Sotillo, en el estado Anzoátegui, José Gregorio Robles, dio a conocer esta semana su renuncia del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), en donde fungía como secretario juvenil en esa jurisdicción.

Su postura la hizo pública tras desarrollarse, el pasado sábado 15 de agosto, un encuentro en el municipio Urbaneja con autoridades nacionales, en donde, entre otras cosas, se juramentó a la nueva junta directiva en este territorio, así como a nivel estadal, medidas que dejó claro no apoya.

"Yo seguiré firme en la lucha democrática junto con el equipo que nos acompaña. Sin embargo, pausamos nuestro recorrido en los partidos políticos. En el momento correcto diré a qué partido iremos a respaldar", expresó.

El dirigente destacó que mientras tanto seguirán firme en la calle, apoyando a los líderes nacionales María Corina Machado y Antonio Ledezma.

Señaló que continuarán denunciando y haciendo vida pública sobre las diferentes luchas en el país.

Barcelona / Elisa Gómez