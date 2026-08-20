Anzoátegui es campeón nacional de tenis de mesa en la categoría U13

La representación del estado Anzoátegui lideró el podio en la categoría U13 del Campeonato Nacional de Tenis de Mesa que se disputa en Caracas, desde el lunes 16 y hasta el sábado 22 de agosto.

Con tres medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce, los jóvenes atletas anzoatiguenses aseguraron el primer lugar en un torneo en el que participa lo mejor del país en la disciplina.

Susej Gómez fue la más destacada del grupo, pues triunfó tanto en la categoría "individual femenino" como en el "dobles mixto" (en este último apartado haciendo llave con Gabriel Quijada). La actuación de Gómez incluso la llevó a ser considerada la "Jugadora Más Valiosa".

Buena cosecha

En total fueron ocho medallas las que cosechó la delegación de Anzoátegui, lo que en la sumatoria final le permitió quedar en lo más alto del podio en el gimnasio Elizabeth Popper y Francisco López de la ciudad capitalina.

Las tres preseas doradas fueron en "individual femenino", "dobles mixto" y en la competencia por equipos femenino.

El grupo que compitió en la categoría por equipos masculino obtuvo medalla plateada, al igual que el "dobles femenino", integrado por Miranda Velásquez y Susej Gómez. El "dobles masculino" emuló el segundo lugar con Gabriel Quijada e Isaac Díaz.

La joven Velásquez obtuvo otra presea de plata en "individual femenino" y la única de bronce llegó gracias a Quijada en "individual masculino".

Sigue la pelea

Desde este jueves 20 y hasta el sábado 22 de agosto serán los chicos de la categoría U15 de la delegación los que competirán por seguir sumando éxitos para el tenis de mesa del estado.

Caracas / Javier A. Guaipo