EEUU destinará 57 millones de dólares en subvenciones al sistema de orquestas de Venezuela

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en una labor coordinada con el Congreso de ese país, tendría previsto asignar 57 millones de dólares en subvenciones al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Así lo anunció la Embajada de EE.UU. en Caracas por medio de sus redes sociales.

Según información oficial, el financiamiento tiene como propósito completar la construcción de un Centro de Formación Docente de 18.000 metros cuadrados.

"Esta inversión contribuirá a revitalizar esta institución clave y respaldará programas educativos y culturales en Venezuela", precisó el informe.

El ente afirmó que este hecho responde al compromiso por la estabilización económica y la recuperación a largo plazo.

Caracas / Redacción web