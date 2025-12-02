La Vinotinto femenina buscará ante Perú su primera victoria en casa

La selección de fútbol de Venezuela buscará este martes 2 de diciembre ante Perú su primera victoria en condición de local en la Liga de Naciones Femenina, competición que sirve como eliminatoria al mundial de Brasil 2027.

Las dirigidas por Ricardo Belli vienen de empatar sin goles con Ecuador en Quito el pasado jueves 28 de noviembre, en duelo correspondiente a la tercera jornada del premundial. Ahora ante las incas disputarán la cuarta fecha, en el estadio Metropolitano de Cabudare, estado Lara.

Luego de tres compromisos La Vinotinto femenina suma cinco puntos gracias a dos pactos y un triunfo en tres presentaciones. Esto la ubica en la segunda plaza de la tabla de la eliminatoria, pero necesitan sumar de a tres para afianzarse en puestos de clasificación.

Ajustes

Venezuela necesita hacer ajustes en ataque para poder tener mayores posibilidades de sacar un triunfo del choque ante Perú, que en dos partidos disputados ha recibido cinco goles.

Cuatro de esas dianas fueron cortesía de Colombia en la primera fecha de la Liga de Naciones y luego las peruanas vencieron 3-1 a Chile.

Sin embargo La Vinotinto tiene como principal tarea afinar la puntería, pues en tres desafíos apenas ha anotado dos tantos y ambos ante Paraguay en Asunción, en duelo que terminó 2-1 a favor de las chamas.

En el primer careo ante Chile en casa no pudieron mover las redes, mismo caso que ante Ecuador el jueves pasado. Es por eso que las llamadas a liderar el ataque venezolano, como Deyna Castellanos, deben aparecer más en la gestación y finalización de las jugadas, pues el seleccionador Belli aparentemente no cuenta con delanteras experimentadas como Oriana Altuve o Ysaura Viso.

Vale destacar que Gabriela García hasta ahora ha sido la más determinante en las estadísticas ofensivas, pues intervino en los goles que registra Venezuela (diana y asistencia). No obstante, la sucrense suele partir en el 11 titular como volante y no como delantera.

Futuro

La Vinotinto necesita sacar un triunfo ante Perú para tener un colchón sólido pensando en el futuro, pues las fechas 5 y 6 (en abril de 2026) serán ante Colombia y Argentina, dos de las rivales más duras de Sudamérica y principales candidatas a quedarse con los dos cupos directos al mundial.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo