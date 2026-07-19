La sierra central de Perú sufrió dos sismos de 5,1 y 3,7 con solo 17 minutos de diferencia

Al menos cuatro personas murieron y otras 21 resultaron heridas tras el sismo de magnitud 5,1 que sacudió la noche de este sábado la región andina de Junín, en el centro de Perú, dejando además cerca de 300 damnificados y numerosas estructuras dañadas, informó el jefe de Defensa Civil, Luis Vásquez, a RPP Noticias.

El movimiento telúrico se registró a las 9:24 de la noche, con epicentro ubicado a siete kilómetros al sur de la ciudad de Chupaca y a una profundidad de 24 kilómetros, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Diecisiete minutos después se produjo una réplica de magnitud 3,7, con epicentro a 14 kilómetros al sur de Chupaca y una profundidad de 18 kilómetros.

La mayor parte de los daños se concentró en el distrito de Chongos Bajo, mientras que los heridos fueron atendidos en el Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, en Huancayo, y las autoridades continúan evaluando el impacto del sismo, que también ocasionó daños en hospitales, monumentos históricos e interrupciones del servicio eléctrico en varios distritos de la región.

Los diez heridos fueron reportados por el Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, situado en la ciudad de Huancayo, capital de Junín, que registra daños en sus dependencias.

También reporta daños el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen, también en Huancayo, con fisuras en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la especialidad de pediatría.

Asimismo, se ha desplomado la cruz del Cani Cruz de Chongos Alto, un monumento religioso de piedra, y derrumbes en el Antiguo Convento de 'Santiago de León'.

Tras el sismo se registraron interrupciones del servicio eléctrico en diversos distritos (municipios) de la zona afectada, mientras que, de acuerdo con las evaluaciones preliminares, no ha habido afectaciones a carreteras de la Red Vial Nacional, reportó el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Perú está ubicado en una zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

Lima / EFE / Redacción web