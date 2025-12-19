La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informó que la Serie del Caribe 2026 finalmente no se realizará en Venezuela, como estaba pautado desde un principio, si no que fue mudada a México, puntualmente a Guadalajara, estado de Jalisco.

El anuncio lo hizo el ente a través de un comunicado publicado en sus plataformadigitales. Según indicaron, el movimiento responde a la determinación del propio México, así como Puerto Rico y República Dominicana, de retirarse del clásico caribeño que se iba a llevar a cabo entre Caracas y La Guaira "por diversos factores logísticos ajenos a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)".

Vale acotar que ni en el comunicado de la CBPC ni en la conferencia de prensa realizada por ejecutivos de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP) se garantizó la presencia del campeón venezolano en el certamen. De igual manera, hasta las 10:30 am del viernes 19, la LVBP no se ha pronunciado oficialmente al respecto, por lo que se mantiene la incertidumbre.

Puertas abiertas

Al ser consultado sobre la participación del monarca de Venezuela en la Serie del Caribe 2026, el presidente de la LAMP, Salvador Escobar, dijo que las puertas están abiertas.

"El proceso no está siendo fácil para Caracas, pero hay buena comunicación. Y si hubiera ese interés por participar (Venezuela), por supuesto que Guadalajara va a estar abierto a que así suceda en el calendario del torneo", expresó.

Según lo dicho por el nuevo comité organizador, de momento lo que se tiene sobre la mesa es que participen los equipos campeones de México, Puerto Rico, República Dominicana y Panamá (en condición de invitado), además del subcampeón de la pelota azteca.

El formato será todos contra todos en una primera fase, para luego pasar a semifinales y final. Todo del 1 al 7 de febrero en el estadio Panamericano Charros de Jalisco, ubicado en Zapopan, donde ya se realizó un clásico caribeño en 2018.

