Comando Sur concluye asistencia militar en Venezuela tras terremotos

El Comando Sur de los Estados Unidos confirmó este sábado 25 de julio la salida de sus últimos efectivos de territorio venezolano, lo que marca el cierre de la asistencia militar brindada por el Departamento de Defensa del país norteamericano tras el doblete sísmico que afectó al país el pasado 24 de junio.

La misión de apoyo en terreno, que incluyó labores de socorro y asistencia inmediata ante la emergencia, concluyó con la partida del personal técnico y militar que se encontraba desplegado en las zonas afectadas. Las autoridades estadounidenses informaron que la transición de las operaciones responde al cumplimiento de los objetivos de ayuda inicial.

“Hoy, los últimos miembros del equipo de Southcom partieron de Venezuela, marcando la conclusión del apoyo del Departamento de Defensa a los esfuerzos de ayuda en terreno por el terremoto”, afirmó en X el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur.

Cooperación activa

Pese al retiro de los activos militares, el gobierno de los Estados Unidos aseguró que la cooperación internacional no se detendrá. La administración estadounidense subrayó que el fin de la presencia de las tropas no significa el cese de la ayuda humanitaria ni de la atención a las víctimas de los sismos.

“Aunque nuestra presencia militar termina, el pueblo estadounidense continúa solidarizándose con Venezuela”, señaló el general Donovan.

A partir de ahora, la responsabilidad de la asistencia pasará a manos de instancias civiles. El Departamento de Estado de los Estados Unidos asumirá la coordinación de los esfuerzos internacionales de reconstrucción, apoyándose en la infraestructura de organizaciones humanitarias que ya operan en la región.

Caracas / El Pitazo