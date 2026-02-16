La red social X sufre una caída en diversos países, entre ellos Estados Unidos y Colombia

La red social X, antes Twitter, dejó de funcionar con normalidad en diversos países, incluidos Estados Unidos, España y Colombia, por causas todavía desconocidas.

Los usuarios de la red social comunicaron a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio.

Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X asegura que "los 'posts' no se están cargando en este momento" y pide intentarlo de nuevo, aunque no funciona.

Downdetector destaca casi 4.000 informes de usuarios españoles que han reportado problemas en el servicio, mientras que, en el caso de clientes estadounidenses, esa cifra asciende a más de 40.000.

Por el momento, la red social X no ha realizado comentarios respecto a eventuales problemas técnicos en su herramienta y se desconoce cuando se recuperará la normalidad del servicio.

EE.UU / EFE