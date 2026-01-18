La Real Sociedad vence 2-1 al Barcelona en un partido caótico

La Real Sociedad derrotó este domingo 2-1 al Barcelona en un encuentro marcado por decisiones arbitrales, goles anulados y numerosos remates al poste. Los tantos de Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes dieron el triunfo al conjunto donostiarra, mientras que Marcus Rashford descontó para el equipo azulgrana, que vio reducida su ventaja en la clasificación sobre el Real Madrid a solo un punto.

El partido arrancó con intensidad desde el primer minuto. A los 28 segundos, Oyarzabal marcó, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Poco después, el Barcelona generó varias ocasiones claras, aunque se topó con el portero Álex Remiro y con decisiones del VAR que invalidaron goles de Fermín, Frenkie de Jong y Lamine Yamal durante la primera mitad.

Pese al dominio del balón del Barcelona, la Real Sociedad se adelantó en el minuto 31 con un gol válido de Oyarzabal, tras rematar un centro desde la derecha enviado por Guedes. Antes del descanso, el árbitro también anuló un penalti a favor del Barça por una posición adelantada previa, cerrando unos primeros 45 minutos con cuatro goles y una pena máxima invalidados.

En la segunda parte, el Barcelona salió decidido a empatar y volvió a estrellar el balón contra los palos en varias ocasiones, especialmente con disparos de Dani Olmo y Robert Lewandowski. El técnico azulgrana realizó cambios ofensivos para buscar el empate ante una Real que reforzó su defensa.

El empate llegó en el minuto 69, cuando Rashford marcó de cabeza tras un centro de Lamine Yamal. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que en la jugada siguiente Guedes volvió a adelantar a la Real Sociedad con un remate certero dentro del área.

En los minutos finales, el Barcelona siguió atacando y volvió a encontrarse con la madera, incluso jugando con un hombre más tras la expulsión de Soler en el minuto 86. Aun así, el marcador no se movió y la Real Sociedad se quedó con una victoria clave en un partido lleno de alternativas y polémica.

San Sebastián / Redacción Web