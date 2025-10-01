La princesa Ana visita Ucrania en apoyo de las víctimas infantiles de la guerra

La princesa Ana del Reino Unido realizó una visita sorpresa a Ucrania para poner de relieve las "experiencias traumáticas de los niños que viven en la primera línea del conflicto", ha confirmado el Palacio de Buckingham.

Como parte de su estancia, depositó un osito de peluche en el Memorial Infantil del Museo Nacional de Historia de Ucrania, junto a la primera dama, Olena Zelenska, como homenaje a los más de 650 niños fallecidos desde el inicio de la invasión rusa, indican los medios británicos.

También se reunió en Kiev con el presidente Volodímir Zelenski, a quien entregó un sobre sellado con el escudo real y conversó sobre el apoyo del Reino Unido a Ucrania y la resistencia de este país frente a la invasión iniciada el 24 de febrero de 2022.

Invitación

"He invitado a Su Alteza a participar en la próxima cumbre de la Coalición Internacional para el Retorno de los niños ucranianos", dijo Zelenski en redes sociales sobre el encuentro. El presidente ucraniano habló asimismo con la princesa de la rehabilitación y la reintegración en la sociedad de los soldados ucranianos heridos en la guerra, y le dio las gracias por su implicación en las causas de los menores y los militares heridos ucranianos.

La princesa, de 75 años, visitó durante su viaje el Centro de Protección de Derechos del Niño, donde habló con familias y niños repatriados desde Rusia y territorios ocupados, y recorrió la Catedral de Santa Sofía, señalan los medios británicos.

Esta visita, realizada a petición del ministerio británico de Asuntos Exteriores, se produce después de que su sobrino, el príncipe Enrique, viajara en privado por sorpresa a Kiev el pasado 12 de septiembre para reunirse con veteranos heridos y familias afectadas por la guerra.

Londres / EFE