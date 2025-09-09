La pasarela de Pozuelos parece "una boca de lobo" en las noches (+Fotos)

Vecinos y transeúntes denunciaron que la pasarela que une parte del sector Sierra Maestra y la entrada de Pozuelos parece una "boca de lobo" en horas de la noche.

En un recorrido hecho por la zona se observó que ante la falta de iluminación los peatones transitan con rapidez por miedo a ser víctimas de la delincuencia.

"Pocas veces la uso de noche, pero cuando me ha tocado paso muy asustada, ya que prácticamente no se ve nada y uno no sabe quién te pueda salir de repente y robarte. Es necesario que iluminen esto, ya que es una zona transitada constantemente", expresó la joven universitaria Yosbelis Millán.

Tiempo a oscuras

La señora Laura Rodríguez, quien reside a pocos metros de la pasarela, aseguró que tanto el lugar como ese tramo de la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez, quedaron a oscuras hace dos semanas, aproximadamente, luego de la fuerte lluvia que cayó en Puerto La Cruz.

La ciudadana de la tercera edad señaló que a pesar de que no han reportado la situación de manera formal, "no creo que el gobernador o el alcalde no se hayan dado cuenta de que eso está muy oscuro, tienen que haber pasado por aquí recientemente".

Usuarios del transporte público añadieron que en las noches ni siquiera se puede apreciar con claridad cuándo viene una unidad (autobús o busetas).

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez