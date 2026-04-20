Anuncian preinscripciones para talleres formativos en Complejo Cultural de El Tigre

La dirección de Cultura de El Tigre, en el estado Anzoátegui, anunció el inicio de las preinscripciones para diferentes talleres de formación en menciones artísticas, que se estarán impartiendo de manera gratuita en los espacios del Complejo Cultural Simón Rodríguez.

Sheylla Ochoa, directora de esta dependencia del gobierno municipal, detalló que entre las disciplinas a enseñar, se encuentran teatro, danza tradicional, manualidades, creación de muñecas de trapo, clases de cuatro, artes plásticas, pintura, teatro, elaboración de rosas eternas, voz, dicción, trenzas africanas y hasta rap. Además, hizo mención especial de un taller de fotografía, que estará a cargo del reconocido periodista de la región sur, Oscar Acuña.

"Estamos tratando de llevarle todas estas formaciones a nuestra comunidad de una manera directa para seguir fortaleciendo el valor cultural y el talento local en nuestro municipio", comentó Ochoa.

La Cruz de Mayo

La directora de Cultura enfatizó que con el objetivo de rescatar las tradiciones culturales, también trabajan en la formación de comunidades para lo que será el velorio de la Cruz de Mayo.

Explicó que estas actividades de capacitación se desarrollan desde la semana pasada, con apoyo del ateneo de la ciudad y la participación de alrededor de cinco circuitos comunales.

El aprendizaje se centra en la elaboración de la colorida cruz, los cantos típicos y el rezo del Santo Rosario, para luego seguir una agenda de celebración, que se extiende desde el 3 de mayo hasta el 6 de junio.

Presentaciones

La programación no solo contempla actos religiosos, sino también presentaciones artísticas y gastronómicas para el disfrute de los asistentes.

Ochoa destacó que la planificación se encuentra abierta para que se sumen movimientos, instituciones y familias con sus elaboraciones alusivas a la festividad, a fin de promover los valores culturales entre toda la comunidad tigrense.

El Tigre / Damary Díaz