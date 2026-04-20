En la población de Cumanacoa denuncian el colapso sanitario de la escuela Pedro Luis Cedeño

Este lunes, el presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) Sucre-Cumaná, Gregory Quijano, informó sobre el colapso de las instalaciones sanitarias del centro educativo Pedro Luis Cedeño, en la población de Cumanacoa, en el municipio Montes.

Quijano acudió a un encuentro con los delegados del plantel y se consiguió con que desde hace un mes hay una falla general en los baños, que impide el uso de los mismos.

Precisó que el ala de integral y la de inicial se dañaron, y no saben si el problema se derivó de las inundaciones de hace dos años, que dejaron problemas estructurales.

Según informaciones del personal, a fines de la semana pasada se presentaron cuadrillas de la Hidrológica de Venezuela (Hidroven) revisando para buscar soluciones, pero el problema se agravó el domingo con la lluvia, que desbordó más las cloacas.

Acciones

Este lunes, nuevamente se presentó la cuadrilla para hacer revisión de las tanquillas para verificar si se puede drenar el taponamiento.

También esperan que les envíen el camión vactor, gestión que se hizo a través de la Comuna Riberas del Manzanares.

La situación se agrava porque hay una disposición que prohíbe la suspensión de actividades y deben trabajar en medio de una grave insalubridad, deploró Quijano.

Sucre / Yumelys Díaz