Sucre | Banda show integrada por 20 mil músicos aspira romper un récord Guinness

La concha acústica Luis Mariano Rivera de Carúpano, en el estado Sucre, se llenó de sonidos y buena vibra este lunes, con el primer ensayo general de bandas show que buscan romper el récord Guinness con la agrupación de marcha más grande del mundo.

Jean Salamanca, director regional del Ministerio para la Juventud y presidente de la Fundación de Apoyo para la Juventud en la entidad; y Francisco Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Bandas Show de Carúpano, informaron que el estado se integró formalmente al desafío nacional de alcanzar el récord.

El ensayo regional se realizó en la concha acústica y Salamanca destacó el respaldo institucional para masificar la cultura y el arte como herramientas de desarrollo integral y paz para los jóvenes de la entidad.

Apoyo

Rodríguez precisó que la meta es superar el récord actual que ostenta Japón con 12.269 músicos. Se aspira congregar en Venezuela a una agrupación de entre 18.000 y 20.000 integrantes.

En la jornada de preparación participaron agrupaciones de los municipios Bermúdez, Sucre, Mejía y Libertador, con miras al evento oficial programado para el mes de octubre. Esta iniciativa, impulsada a nivel nacional, busca consolidar el sistema de bandas show como un pilar de formación artística y ciudadana en el país.

Sucre / Yumelys Díaz