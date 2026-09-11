OVP documenta al menos 59 casos muertes bajo custodia del estado 

Este lunes 7 de septiembre, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte bajo custodia de un recluso en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como la cárcel de Uribana, en el estado Lara. Con la muerte de Richard Álvarez, nombre del recluso, la organización contabiliza al menos 59 muertes de presos bajo custodia del Estado, 10 documentados el mes de agosto y 49 entre abril y julio de este año, respectivamente. La mayoría de los casos, documenta la organización, están asociadas a problemas de salud y falta de atención médica.

Los últimos reportes a finales de agosto, divulgados por la organización, documentan el fallecimiento de Ramón Alberto Salas, en el Centro Penitenciario de la Región Andina (CPRA), en el estado Mérida, debido a “una falla multiorgánica generada por la falta de atención médica dentro de las cárceles del país”.

“El Estado venezolano y el Ministerio para el Servicio Penitenciario son responsables de la vida y de la integridad física de cada persona bajo su custodia. La negación de atención médica en las cárceles constituye una violación flagrante de los DD. HH.”, denunció la ONG.

El reporte de reclusos fallecidos bajo custodia del Estado entre julio y agosto de este año, se encuentran los casos de Sergio Gabriel Ascanio y Luis Felipe Moreno Moreno, ambos recluidos en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona, conocido como Puente Ayala.

En el caso de Gabriel Ascanio, reportado el 18 de agosto, y de Moreno Moreno, reportado el 27 de julio, la ONG señaló que sus muertes fueron a causa de problemas de salud. Luis Felipe Moreno Moreno falleció en el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona.

“Este penal presenta 150 % de hacinamiento, ya que alberga a 1400 reclusos en un espacio diseñado para 560. El hacinamiento crítico en las cárceles deteriora de forma acelerada la calidad de vida y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, al propiciar un colapso operativo que impacta severamente en la salud, la alimentación y la seguridad.”, señaló la ONG en su momento, a través de una publicación en X.

INASISTENCIA MÉDICA Y HACINAMIENTO

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, las muertes frecuentes de reclusos a causa de enfermedades, aunado al abandono sanitario dentro de los centros penitenciarios, no suponen un caso aislado: sino un patrón de incumplimientos de servicios elementales, desde el acceso al agua potable y la debida asistencia médica.

Los casos representan un incumplimiento de las Reglas Mandela, como se le conoce a Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos. De igual forma, constituyen violaciones a leyes nacionales, como los artículos 43, 44 y 45 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Con la muerte de Richard Álvarez, el observatorio exigió que se garantice “la atención médica oportuna, continua y adecuada a toda la población penitenciaria".

Este lunes 7 de septiembre, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte bajo custodia de un recluso en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como la cárcel de Uribana, en el estado Lara. Con la muerte de Richard Álvarez, nombre del recluso, la organización contabiliza al menos 59 muertes de presos bajo custodia del Estado, 10 documentados el mes de agosto y 49 entre abril y julio de este año, respectivamente. La mayoría de los casos, documenta la organización, están asociadas a problemas de salud y falta de atención médica.

El reporte de reclusos fallecidos bajo custodia del Estado entre agosto y julio de este año, se encuentran los casos de Sergio Gabriel Ascanio y Luis Felipe Moreno Moreno, ambos recluidos en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona, conocido como Puente Ayala.

En el caso de Gabriel Ascanio, reportado el 18 de agosto, y de Moreno Moreno, reportado el 27 de julio, la ONG señaló que sus muertes fueron a causa de problemas de salud. Luis Felipe Moreno Moreno falleció en el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona.

“Este penal presenta 150 % de hacinamiento, ya que alberga a 1400 reclusos en un espacio diseñado para 560. El hacinamiento crítico en las cárceles deteriora de forma acelerada la calidad de vida y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, al propiciar un colapso operativo que impacta severamente en la salud, la alimentación y la seguridad.”, señaló la ONG en su momento, a través de una publicación en X.

Por Gloriaestefanía Maestre