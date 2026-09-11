Reactivan el trasvase del Turimiquire para enviar agua a Nueva Esparta

La gobernadora Marisel Velásquez informó este jueves la reactivación del flujo de agua hacia el estado Nueva Esparta, a través del ramal del sistema Turimiquire.

El servicio se mantuvo interrumpido durante un periodo de siete meses debido al colapso registrado en la infraestructura del túnel de trasvase.

El reinicio del sistema del Turimiquire, ubicado en el estado Sucre, permitió que el recurso comience a ingresar por el municipio Tubores de la entidad insular.

Durante su pronunciamiento, la mandataria atribuyó la reactivación del sistema a una bendición de la Virgen del Valle que permitirá atender la demanda de la población afectada por la paralización del conducto principal.

El esquema de distribución prevé atender de forma progresiva a diversas localidades de la entidad.

Una vez que se complete el llenado y surtido de las redes en Tubores, el suministro continuará hacia los municipios Díaz, Marcano, García y Gómez para la normalización paulatina de los ciclos.

Al anterior propósito también ayudará que el ramal de Clavellinos atiende exclusivamente al resto del estado, lo que reducirá los ciclos en la región insular.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero