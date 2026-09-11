Dinorah Figuera pide tiempo a quienes exigen avanzar hacia elecciones

La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, pidió tiempo para avanzar en el proceso de diálogo con el chavismo, ante los sectores que reclaman la convocatoria inmediata a elecciones.

Durante un encuentro en línea con abogados del estado Mérida, Figuera señaló que la delegación que encabeza asumió la conducción del proceso el pasado 1 de agosto y que desde entonces ha trabajado en la construcción de acuerdos entre sectores con posiciones diferentes.

“A veces nos dicen, hay un sector de la población que nos dice, elecciones ya, elecciones lo más pronto posible, pero quiero decirles a ustedes que apenas el primero de agosto nosotros asumimos esta responsabilidad y que en el camino hemos trabajado muy duro, muy difícil”, afirmó.

Figuera explicó que las conversaciones no están limitadas a la discusión política y que también contemplan la búsqueda de garantías y acuerdos entre las partes.

“Es un proceso que no solamente es de diálogo (…) también tiene que ver con un proceso donde se dirimen aspectos con garantías en la búsqueda, la construcción de un propósito común, pero con diferentes visiones”, sostuvo.

La dirigente indicó que las diferencias entre los participantes han generado discusiones que posteriormente pasan por etapas de evaluación antes de alcanzar acuerdos.

“Eso a veces lleva un motivo de conversación (…) que definitivamente luego van a un proceso de evaluación y un proceso ya de constitución de la idea, producto de esa discusión y de ese debate”, agregó.

Las declaraciones se producen mientras sectores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil han planteado la necesidad de incorporar el tema electoral a las conversaciones. El primer ciclo del diálogo concluyó en agosto con acuerdos relacionados con la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la recuperación de activos para atender la emergencia provocada por los terremotos de junio.

Caracas / Redacción web