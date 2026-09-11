Crean alianza para dictar diplomado en "Neurodesarrollo y Aulas Inclusivas"

Entre la Fundación Mamá Azul, la representación en el estado Anzoátegui de la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria) y de la Universidad Yacambú crearon una alianza para dictar un diplomado en "Neurodesarrollo y Aulas Inclusivas".

Según los voceros, la iniciativa responde a la necesidad de capacitar a profesionales de la enseñanza en la atención del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), brindándoles herramientas pedagógicas para la gestión de aulas regulares.

Añadieron que buscan fortalecer el sistema educativo y promover entornos de aprendizaje integradores, combinando las fortalezas con las que cuentan cada uno de los que participan en la unión.

Pacto sellado

El acuerdo se cerró en un encuentro en el que participaron Francelis Amundaray, presidenta de Mamá Azul; Héctor Morales, presidente de Fedeindustria Anzoátegui; Carlos Carrillo, coordinador de la Universidad de Yacambú en Anzoátegui; y Doris Díaz, licenciada en Educación.

Carrillo reiteró que la intención es impulsar este proyecto y consolidar la educación social e inclusiva a nivel nacional, combinando la plataforma académica de la universidad con el trabajo de la fundación.

Según la información suministrda por los voceros, las postulaciones para el diplomado se abrirán progresivamente, a través de las plataformas digitales de las instituciones participantes.

Barcelona / Javier A. Guaipo