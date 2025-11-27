La Navidad se apropió del Ateneo de Carúpano en el Primer Encuentro de Parranda Escolar

Este jueves 27 de noviembre, el sabor de la Navidad tradicional oriental se apoderó de la sala de teatro del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, en el estado Sucre, con el Primer Encuentro de Parranda Escolar, con la participación de unas siete instituciones educativas del municipio.

La calidad y las interpretaciones logradas de los grupos llenaron de entusiasmo a un público entregado a las canciones de niños y adolescentes que conformaban los conjuntos.

William Rodríguez, director ejecutivo del ateneo, destacó que se trata de un primer experimento que congregó a los colegios San José, María Concepción, Simón Bolívar, Monte Carmelo, Vicente Salias, República de Haití y José Francisco Bermúdez.

Adelantó que el año 2026 aspiran, visto el éxito de este primero encuentro, ampliar la convocatoria hacia otras instituciones del municipio.

Cultura

Destacó que el propósito de un evento de esta naturaleza es fomentar la participación del sector educativo en el ámbito cultural. “Tratándose de esta temporada decembrina, motivar lo que es la participación e interpretación de los ritmos navideños: la parranda, el villancico, la gaita oriental y el aguinaldo, que es fundamental”.

El evento contó con un panel de jurados, conformado por el docente Emilio Figuera, la cultora Ana Franco, el cantante Omar Morao, el locutor José Luis Urbina “locotrón” y el profesor de música Juan Carlos García.

Sucre / Corresponsalía Carúpano