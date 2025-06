La hija de González Urrutia informa que su esposo irá a juicio acusado de seis delitos

Mariana González, la hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, informó este lunes que un tribunal acordó el avance a juicio de su esposo, Rafael Tudares, por los presuntos delitos de "forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento", según -precisó- le notificaron "autoridades del Estado".

A través de un comunicado, Mariana González detalló que el pasado 13 de junio se realizó una "audiencia preliminar telemática", en la que un tribunal de control admitió la acusación que la Fiscalía formuló contra su esposo y acordó que vaya a juicio por los seis delitos que se le atribuyen.

Igualmente, prosiguió, "se ratificó la medida privativa de libertad" y le "fue negada una medida sustitutiva a la privativa de libertad, como régimen de presentación y prohibición de salida del país".

También, "se ratificó como centro de detención la cárcel Rodeo I", en el estado Miranda (norte), aunque la esposa de Tudares aseguró que el pasado sábado le "volvieron a indicar", sin precisar quién, "por décima tercera oportunidad que Rafael no está allí".

"Hasta el día de hoy no me consta directamente dónde lo tienen realmente", señaló la hija del líder opositor, quien reiteró que su esposo se encuentra en "desaparición forzosa".

Así mismo, Mariana González manifestó que no se cansará de "insistir y abogar sobre la inocencia" de su esposo y subrayó que "no es delito" ser el yerno del líder del antichavismo mayoritario.

"Rafael es inocente y, como me informaron las propias autoridades en el mes de enero, la razón por la que fue detenido arbitrariamente frente a sus hijos y se le mantiene injustamente en situación de desaparición forzosa es su vínculo familiar por afinidad con mi padre, Edmundo González Urrutia", indicó Mariana González.

A juicio de la hija del excandidato presidencial, el proceso judicial contra su esposo "es una medida arbitraria, injusta y violatoria de los derechos humanos" y -añadió- Tudares, sus dos hijos y ella son "las víctimas de un conflicto político" del cual no forman parte.

"No participamos en política, no militamos en partido político alguno y no incidimos en las decisiones políticas de los diferentes actores políticos del país", expresó la hija del líder opositor en el exilio.

Recientemente, Mariana González reiteró que Tudares no tiene "nada qué ver con el conflicto político que lo mantiene privado de libertad", en alusión a la crisis que se desató en el país tras la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora en la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto de las elecciones de julio de 2024.

Para ella, Tudares "quedó atrapado injustamente y es una víctima" de este conflicto, que llevó, además, a González Urrutia a exiliarse en España en septiembre del año pasado, desde donde reclama la Presidencia de Venezuela al afirmar que resultó ganador en las elecciones de julio.

La detención de Tudares se produjo el pasado 7 de enero -tres días antes de la juramentación para un tercer mandato de Maduro-, mismo día en el que también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato presidencial antichavista Enrique Márquez.

