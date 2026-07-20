La final del Mundial, la mejor distracción para afectados por terremotos en Venezuela (+Fotos)

En una calle de La Guaira, el epicentro de la devastación del doble terremoto de Venezuela del pasado 24 de junio, cientos de personas se congregaron para ver la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, como el mejor antídoto para distraerse en medio de la angustia de no saber si podrán volver a vivir en sus casas.

En la parroquia de Catia La Mar, una de las más afectadas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, hombres, mujeres y niños se concentraron alrededor de una pantalla gigante y en medio de edificios que presentan graves daños.

Los fans venezolanos celebraron el triunfo de España en el Mundial

La final del Mundial coincidió con el Día del Niño en Venezuela, muchos de ellos fanáticos de Lionel Messi. Sin embargo, la mayoría celebró al final cuando España logró imponerse ante los argentinos por un gol de Ferran Torres en el minuto 106.

Calor

En medio del calor de la costa, los jóvenes aprovecharon para jugar fútbol entre ellos en medio de la presentación de Shakira, Madonna, Justin Bieber y el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, en el descanso del partido.

Yeicor Almeida se acercó al lugar junto a su hijo para poder disfrutar del partido y poder distraerse "de tantas cosas".

Algunos damnificados mostraron sus habilidades con el balón, mientras se desarrollaba el juego

"Agradecido con toda esa gente que ha venido a ayudar, que gracias a Dios nos sentimos un poquito contentos porque se ha sentido la ayuda, la humanidad", dijo a EFE.

Su equipo, aseguró, es Messi, pese a que expresó que tras los terremotos no pudo hacerle el mismo seguimiento a la Copa del Mundo.

Realidad

Almeida indicó que duerme a las afueras de su edificio a la espera de que las autoridades hagan la inspección que determine si puede volver a vivir allí con su hijo y su esposa, quien este domingo estaba trabajando.

En una situación similar se encuentran el resto de los presentes, que instalaron tiendas de campaña en las aceras para dormir en las noches, pese a que el Gobierno venezolano ha habilitado 107 campamentos transitorios.

A través de una pantalla gigante, los aficionados pudieron presenciar la coronación de La Roja

"Hasta los momentos no sabemos nada qué van a hacer con nosotros", agregó.

El doble terremoto del pasado 24 de junio, ha dejado unos 5.119 fallecidos, 16.740 heridos y más de 17.000 personas sin vivienda.

Caracas / EFE