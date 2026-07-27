Gremios y sectores económicos de Carúpano conformaron comisión para llevar propuesta a mesas de diálogo

Colegios profesionales, organizaciones e instituciones de la sociedad civil de Carúpano, municipio Bermudez del estado Sucre, se reunieron para discutir la elaboración de un documento que llevarán a Caracas para que se amplíe la base de las negociaciones que se iniciarán el 1ero de agosto.

Tulio Otero, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Carúpano, organismo que encabeza la propuesta, señaló que la intención es pedir la inclusión y la participación en las discusiones que se avecinan sobre el futuro de Venezuela.

Otero precisó que formó una comisión, que va a elaborar un plan de trabajo, una hoja de ruta de la región, y solicitará que sean escuchadas las regiones.

"Sabemos que inicialmente el grupo es de 10 personas de cada bando, pero queremos que las regiones sean escuchadas, queremos llevar propuestas y que seamos incluidos en todas las discusiones que se van a dar a nivel nacional".

Puntos

En el encuentro, que se llevó a cabo en el hotel Eurocaribe, participaron los colegios de Médicos, de Contadores, de Administradores, de Educadores, los pescadores y los campesinos.

Adelantó Otero que seguirán incluyendo gente y sectores, para que, a través de esta comisión que se conformó, se haga una hoja de ruta y una propuesta de la región.

Señaló que también se reunirán en Cumaná, para que la propuesta sea única.

Igualmente, esperan elaborar un documento único que contenga los lineamientos que van a proponer en esas reuniones de Caracas.

"En la próxima reunión vamos a empezar a trabajar en eso y a ver cómo nosotros nos articulados. Sabemos que las primeras discusiones son sobre la reforma del Estado en sí, las elecciones, el Poder Judicial, pero luego van a incluirse las regiones para que presenten sus propuestas y ahí vamos a estar nosotros", acotó.

Sobre la desintitucionalización del país, dijo que ya verán lo que se discute en esas condiciones. "Para nosotros, más allá del tema de la institucionalidad, está el tema de las regiones, el tema de que nosotros podamos aportar ideas que nos conlleven a solucionar los problemas que estamos viviendo".

Sucre / Yumelys Díaz