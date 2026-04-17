La dura realidad de Cumaná sin agua: más de un mes entre cisternas, río y angustia

En Cumaná, capital del estado Sucre, abrir una llave dejó de ser un gesto cotidiano. Desde hace más de un mes, la ciudad vive una de sus crisis hídricas más severas de los últimos años, con cientos de familias obligadas a reorganizar su rutina para cocinar, bañarse, lavar ropa y resolver lo más básico del día a día.

Lo que comenzó como una suspensión del servicio por una falla en el sistema del embalse Turimiquire terminó convirtiéndose en una prolongada emergencia que cambió la vida de miles de hogares.

En las casas, en las calles y en las colas por agua, el mismo reclamo se repite: la gente necesita una solución real, no un alivio pasajero.

Cargar tobos, esperar cisternas y acudir al río

La crisis ha golpeado especialmente a los adultos mayores, quienes aseguran que cargar agua se ha convertido en una tarea casi imposible.

Teresa Canache, vecina de 70 años de edad, relató que lleva semanas improvisando para poder mantenerse abastecida.

“Ya tenemos más de un mes con este problema. Mire cómo estamos, con esto es que uno tiene que resolver. A mí me duelen las costillas de tanto cargar agua. Yo tengo 70 años y no estoy para esto”, lamentó mientras mostraba los envases que usa para guardar el líquido.

Otra habitante, Luisa Castillo, describió la situación como agotadora y desesperante. “La experiencia ha sido patética, tétrica, horrible, porque tenemos que estar buscando agua, hasta del río, de la playa. Ese ha sido el día a día de nosotros, no tenemos descanso”, comentó.

La emergencia también ha obligado a muchas familias a cambiar la forma en que viven, incluso en sus actividades más simples.

Ana Teresa Acuña, madre y vecina de la capital sucrense, explicó que hasta el juego de su hija se ha visto condicionado por la escasez.

“Cómo yo le digo a mi niña que si quiere jugar, que no corra, para que no se sude, porque con el problema del agua todo se complica”, señaló.

Aunque la gobernación del estado Sucre ha desplegado cisternas para atender a distintas comunidades, muchos residentes insisten en que el abastecimiento no alcanza.

“Cuando llega el camión cisterna no nos dan suficiente agua. Viene cada dos o tres días”, reclamó Rosa Méndez, al asegurar que el suministro no cubre la necesidad de los hogares.

La versión oficial

Según el relato oficial, la situación se originó tras un derrumbe que obstruyó el túnel de trasvase del embalse Turimiquire, interrumpiendo el suministro de agua por tuberías desde el 25 de febrero en los municipios Sucre, Bolívar y Cruz Salmerón Acosta. El 5 de marzo, la emergencia hídrica fue decretada en Gaceta Oficial.

Desde entonces, las autoridades activaron un plan de contingencia con el envío de camiones cisterna a diferentes comunidades, mientras avanzan los trabajos en el sistema hidráulico.

Sin embargo, para buena parte de la población esas medidas han resultado insuficientes frente a la magnitud de la demanda.

La crisis también ha dejado secuelas en la salud. Vecinos aseguran que muchas familias han tenido que hervir el agua antes de consumirla o buscarla en fuentes alternas, mientras aumentan las preocupaciones por enfermedades como diarrea y vómitos, especialmente entre niños y adultos mayores.

En Cumaná, el agua dejó de ser un servicio garantizado para convertirse en una lucha diaria. Y detrás de cada tobo cargado, de cada cisterna esperada y de cada visita al río, persiste el mismo clamor: una solución definitiva que devuelva la normalidad a la también llamada “Primogénita del Continente Americano”.

Cumaná / Lino Castañeda