La Duma rusa ratifica acuerdo de asociación estratégica y cooperación con Venezuela

La Duma del Estado o Cámara de Diputados Rusia aprobó la ley de ratificación del acuerdo de asociación estratégica y cooperación con Venezuela, firmado en Moscú el 7 de mayo pasado.

El Parlamento venezolano ratificó el documento el 30 de septiembre y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo promulgó el 7 de octubre.

"Esta sincronización de los procesos de ratificación es muy importante, en nuestra opinión, en la situación actual, en la que Venezuela es objeto de una presión enérgica sin precedentes, incluida la presión militar directa, por parte de los Estados Unidos", dijo el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, al intervenir hoy en la Duma.

El acuerdo amplía la interacción entre ambos países en las esferas política y económica, incluyendo energía, minería, transporte y comunicaciones, así como en seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo.

Mecanismos

Además, creará nuevos "mecanismos de coordinación en toda la agenda bilateral, así como en asuntos internacionales y regionales de actualidad de interés mutuo".

Caracas considera que las relaciones entre ambos países son cada vez más sólidas y fructíferas y, a pesar de que no se dieron detalles de su contenido, adelantaron que "tiene que ver con el nuevo momento de la geopolítica del mundo", según explicó el diputado chavista Roy Daza.

Concretamente, se refirieron al "carácter irreversible del proceso de establecimiento de un orden mundial justo, sostenible, multipolar, basado en el derecho, en la soberanía y en la igualdad de los Estados", añadió.

Apoyo

Rusia sigue apoyando diplomáticamente a Venezuela en la esfera internacional, solidarizándose tras las recientes presiones de Estados Unidos, que ha puesto el ojo en el narcotráfico en la costa caribeña.

En julio pasado la corporación rusa Rostec informó sobre la construcción de una fábrica de munición para fusiles de asalto Kaláshnikov en la nación latinoamericana.

Rusia ha firmado en los últimos tiempos acuerdos de cooperación estratégica con países aliados como Corea del Norte e Irán.

Moscú / EFE