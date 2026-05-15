La CIA y autoridades cubanas sostuvieron una reunión en La Habana en medio de tensiones bilaterales

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, John Ratcliffe, sostuvo este jueves un encuentro en La Habana con representantes del Ministerio del Interior de Cuba, según informaron autoridades de la isla.

De acuerdo con un comunicado oficial, la reunión se desarrolló “en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales”, con el objetivo de contribuir al diálogo político entre ambos países frente al escenario actual.

El texto señala que la visita fue aprobada por la denominada “dirección de la revolución”, en la que figura el expresidente Raúl Castro, y que la misma habría sido solicitada por representantes de la administración del mandatario estadounidense Donald Trump.

Durante el encuentro, la delegación cubana aseguró haber presentado argumentos que “permitieron demostrar categóricamente” que Cuba “no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.”, rechazando además su inclusión en listas vinculadas al terrorismo.

En ese sentido, el comunicado subraya que la isla “no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas”, y agrega que tampoco existen bases militares o de inteligencia extranjeras en su territorio, ni respaldo a acciones hostiles contra otros países.

Finalmente, ambas partes expresaron su disposición a avanzar en la cooperación bilateral entre organismos de seguridad y cumplimiento de la ley, “en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional”, concluye el documento.

La Habana / Redacción web