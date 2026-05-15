Gobernación de Sucre anunció proyecto integral para recuperar el sistema Turimiquire

La gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, anunció la puesta en marcha de un proyecto integral para la recuperación del embalse Turimiquire, en medio de la crisis hídrica que afecta desde hace más de 70 días a los municipios Sucre, Bolívar y Cruz Salmerón Acosta.

La mandataria regional explicó que el problema que afecta al sistema de abastecimiento de agua es de carácter estructural, razón por la cual las labores contemplan no solo la desobstrucción del túnel de trasvase, sino también la rehabilitación completa del área donde se encuentra la infraestructura.

“No son pañitos de agua tibia”

Carrillo aseguró que el plan contará con el respaldo financiero del Ejecutivo nacional, encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y destacó que se trata de una solución profunda y no temporal.

“No son pañitos de agua tibia, estamos trabajando en una solución de fondo”, expresó durante sus declaraciones.

Advirtió que debido a la magnitud de los daños y trabajos requeridos, la recuperación del sistema tomará tiempo.

Más de 70 días sin agua

La crisis hídrica ha generado un fuerte malestar entre los habitantes de las zonas afectadas, quienes denuncian las dificultades diarias para conseguir agua potable y cubrir necesidades básicas.

En las últimas semanas se han registrado múltiples protestas en Cumaná y otras comunidades, donde ciudadanos exigen respuestas más rápidas y efectivas ante la emergencia.

Mientras avanzan los anuncios oficiales, miles de familias continúan dependiendo de camiones cisterna, puntos comunitarios y jornadas de abastecimiento para poder acceder al recurso.

Cumaná / Lino Castañeda