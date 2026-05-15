Equipos recolectaron 360 bolsas de desechos con petróleo en Güiria tras derrame en Trinidad

Equipos de brigadistas, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Protección Civil (PC), la Alcaldía de Valdez, entre otros organismos lograron recolectar unas 360 bolsas de desechos petrolizados, solo en una de las playas afectadas por el derrame petrolero que alcanzó al Golfo de Paria desde Trinidad y Tobago, donde se originó.

Este jueves, el ministro de Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, informó que se activó en el área una comisión técnica, ante el derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago que estaría afectando sectores del Golfo de Paria y zonas de la costa oriental venezolana.

Por ahora, solo tres playas del municipio Valdez recibieron desechos de hidrocarburos: Pescador, Guayabita y Los Muelles 1, 4 y 5.

Se prevé la activación de cuadrillas para la recolección de desechos petrolizados en Valdez, hasta ahora el único municipio afectado en la zona de Paria.

De acuerdo con las recientes declaraciones del ministro, se trata de una zona con mucha relevancia ecológica, al tratarse el corredor marino de la Península de Paria de un área clave para el equilibrio ambiental del oriente del país.

“Sus manglares, humedales y sistemas estuarinos albergan una enorme biodiversidad y cumplen funciones vitales para la pesca, la protección costera y el equilibrio ecológico”, expresó.

Sucre / Yumelys Díaz