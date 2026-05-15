Cámara de Bermúdez emitió acuerdo de apoyo a las acciones del gobierno en torno al Esequibo

La Cámara Municipal de Bermúdez, en el estado Sucre, realizó este jueves una sesión especial, en la cual hicieron público un acuerdo de apoyo a las acciones del gobierno en torno al reclamo del territorio Esequibo.

Raiberth Arrieta, vicepresidente del Concejo Municipal, señaló que se dio un respaldo al acuerdo nacional que se emitió desde la Asamblea Nacional, que establece en el ámbito jurídico, las acciones necesarias para dar continuidad a la lucha por el Esequibo.

Agregó que desde la municipalidad, acompañan a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y a la Asamblea Nacional en las acciones necesarias para que se busque una negociación que favorezca al pueblo de Venezuela.

Ginebra

Dijo que se apegan al Acuerdo de Ginebra, que establece una negociación bilateral en torno al territorio. “Hoy elevamos la voz y respaldamos este acuerdo y también la historia de Venezuela que nos da la razón, desde la lucha de nuestros libertadores y libertadoras”.

La acción se replicó en todas las cámaras municipales y en los consejos legislativos este jueves, para dar apoyo a las acciones que se vienen ejecutando desde el ámbito diplomático y legal.

Sucre / Yumelys Díaz