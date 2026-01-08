La Casa Blanca celebra liberación de presos en Venezuela como "ejemplo de su influencia"

La Casa Blanca aseguró este jueves que la liberación de presos políticos en Venezuela es un "ejemplo de cómo el Presidente (Donald Trump) está usando máxima influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y venezolano", informó a EFE Anna Kelly, portavoz para asuntos internacionales del Ejecutivo estadounidense.

Las palabras de la portavoz llegan después de que el presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunciara hoy la liberación inmediata de "un número importante de personas", que incluyen a venezolanos y extranjeros, que se encontraban presas en el país.

Caracas, que no ha precisado la cifra exacta de las personas liberadas, ha calificado la medida de "gesto unilateral" por parte de las autoridades venezolanas para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" del país tras la operación estadounidense que el pasado 3 de enero capturó a Nicolás Maduro y lo trajo a Nueva York para juzgarlo por "narcoterrorismo".

Tras el operativo, Washington determinó que por el momento un Gobierno interino liderado por la chavista Delcy Rodríguez, vicepresidenta con Maduro y ahora presidenta encargada, quedará al frente del país bajo la estricta supervisión de EE.UU.

Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre si alguna de las personas liberadas hoy en Venezuela son ciudadanos estadounidenses o tienen doble nacionalidad estadounidense.

De momento solo se ha confirmado la identidad de cinco personas con la nacionalidad española, que ya vuelan de regreso a la península ibérica.

Se cree que puede haber en torno a una decena de ciudadanos con pasaporte estadounidense que Washington consideraría que están "injustamente" encarcelados en Venezuela.

Washington / EFE