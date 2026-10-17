La AN de 2015 sostiene encuentros gremiales y sociales en el marco del proceso de diálogo (+Fotos)

La Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, encabezada por su presidenta Dinorah Figuera, reportó este sábado en redes sociales un encuentro de trabajo con delegados nacionales del Colegio de Abogados de Venezuela, como parte del ciclo de consultas institucionales dirigido a impulsar reformas en el sistema judicial.

A través de sus canales oficiales, el parlamento destacó la relevancia de incorporar la visión de los distintos gremios profesionales y sectores sociales para abrir vías eficaces de transformación en el ámbito procesal y normativo.

Las conversaciones con la representación de juristas se inscriben en el marco del tercer ciclo de negociaciones entre la delegación opositora y el Gobierno encargado, instalado formalmente el pasado 14 de octubre en las instalaciones del Hotel Meliá Caracas.

Ejes prioritarios

En este espacio de discusión, los ejes prioritarios abordan el diseño de garantías políticas y civiles para eventuales procesos electorales, así como la selección y eventual renovación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

De acuerdo con las agendas revisadas de la mesa, el temario incluye igualmente propuestas para la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE), la evaluación del marco legal sobre libertades públicas y la apertura de espacio político institucional.

Paralelamente a las reuniones gremiales, la comisión técnica parlamentaria encabezada por Figuera ha mantenido sesiones de trabajo con representantes de organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones civiles.

Requerimientos

Durante el funcionamiento de la Mesa Técnica de Garantías Políticas, los voceros del sector social presentaron requerimientos orientados a la revisión y posible derogación de instrumentos regulatorios que restringen el ejercicio de sus funciones, con especial énfasis en la legislación sobre fiscalización, regularización y financiamiento de las entidades no lucrativas.

En el área socioeconómica, la representación parlamentaria recibió también a delegados de los gremios de médicos y enfermeras, quienes consignaron un paquete de propuestas dirigidas a paliar la situación del sector sanitario.

Dinorah Figuera, presidenta de la AN de 2015, respondió las inquietudes de los juristas

Entre las iniciativas presentadas destaca la formulación de un plan piloto con una proyección de seis meses, enfocado en optimizar los esquemas de inmunización, reforzar la atención materno-infantil y dinamizar el control de enfermedades transmisibles.

Tras recibir el documento, la diputada Figuera confirmó que remitirá los planteamientos del sector salud a la presidencia de la AN actual, a cargo de Jorge Rodríguez, con el propósito de viabilizar acuerdos que permitan ejecutar soluciones inmediatas en beneficio de la población.

Caracas / Redacción Web