Estados Unidos reactiva el Destacamento de Marines en su Embajada en Caracas (+Fotos)

En el marco de las iniciativas diplomáticas e institucionales orientadas a redefinir las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, las autoridades estadounidenses concretaron este viernes la reactivación oficial del Destacamento de Seguridad del Cuerpo de Marines en las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

La Embajada de Estados Unidos en Caracas informó el sábado en redes sociales que el acto formal contó con la presencia del comandante del Cuerpo de Marines, el general Eric M. Smith, quien acompañó la restitución del contingente encargado del resguardo de la sede diplomática en el país. También asistió el encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett.

Según fuentes oficiales, el despliegue ratifica la alianza histórica que mantienen el Departamento de Estado de EE. UU. y el Cuerpo de Marines para garantizar la protección física e integridad operativa de sus misiones y delegaciones internacionales a escala global.

Objetivo

Trascendió que la reactivación de esta presencia de seguridad constituye un paso operativo clave para fortalecer los lazos bilaterales y afianzar los canales institucionales entre Estados Unidos y Venezuela.

Asimismo, la restitución del esquema de seguridad especial en la legación diplomática responde de forma directa al cumplimiento y consolidación del plan de tres fases trazado por la administración estadounidense, liderado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Este mecanismo estratégico tiene como objetivo coordinar los esfuerzos bilaterales en materia de estabilización, cooperación y normalización progresiva del marco diplomático en la región americana.

Caracas / Redacción Web