Aitana inicia en Bogotá su gira latinoamericana, al actuar con problemas de salud

La cantante española Aitana inauguró este viernes en el Movistar Arena de Bogotá el tramo latinoamericano de su gira 'Cuarto Azul' con un concierto en el que ha reconocido que actuaba con fiebre y dolor de estómago.

"Desde que he salido estoy con fiebre y mucho dolor de estómago, entonces lo siento si en algún momento habéis notado que no lo estoy dando todo", dijo la artista durante una actuación que reunió a sus seguidores colombianos y a fans llegados de otros países de la región.

La cantante explicó que llevaba desde mayo de gira por España, donde ha ofrecido alrededor de veinticinco conciertos, y que habían pasado tres semanas desde su más reciente actuación. "Sois los primeros de Latinoamérica", celebró ante el público bogotano, al que agradeció la acogida y la presencia de seguidores llegados de países como Uruguay, Costa Rica y Venezuela.

Regreso

Aitana, quien regresó a Colombia tres años después de su anterior presentación, contó que llegó al país el miércoles y que aprovechó para visitar el cerro de Monserrate, una experiencia que ha calificado de "increíble".

"Colombia es un país maravilloso", afirmó la artista, que también mencionó las arepas y el ajiaco entre sus impresiones de la gastronomía local.

La cantante apareció en el escenario con unas botas rosas hasta la rodilla y un enterizo rosa de tul con brillantes, mientras buena parte del público acudió vestido de azul y blanco, en referencia al universo visual de su más reciente trabajo.

El espectáculo arrancó con '6 de febrero' y 'Segundo intento', con Aitana incorporada a una cama que forma parte de la escenografía de una habitación, el espacio que articula el concepto del álbum.

Puesta en escena

La puesta en escena, acompañada de grandes pantallas y juegos de luces, alternó los momentos más íntimos con los bloques de baile, en un recorrido que combina las canciones de 'Cuarto Azul' con éxitos de etapas anteriores de su carrera.

Temas como 'Los Ángeles', 'Mon Amour' y 'Gran Vía' dieron paso a una faceta más electrónica y coreográfica.

La actuación duró alrededor de una hora y media y dejó fuera '24 rosas' y 'Las Babys', dos canciones que el público echó de menos. Esta última suele incluir uno de los momentos más participativos de sus conciertos, cuando la cantante invita a amigos, familiares y niños a bailar con ella sobre el escenario.

Otros sitios

Tras su paso por Bogotá, Aitana continuará la gira el 19 de octubre en Santiago de Chile y los días 21, 22 y 23 en Buenos Aires.

Después viajará a México, con actuaciones previstas en Monterrey, Guadalajara y Querétaro, antes de continuar por otras ciudades mexicanas y Estados Unidos, donde tiene previstas paradas en Nueva York y Miami.

Bogotá / EFE