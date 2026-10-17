Tigres derrotó con score de 8-7 a Navegantes en 10 entradas

Los Tigres de Aragua le repitieron la dosis a los Navegantes del Magallanes, esta vez en el José Bernardo Pérez de Valencia, donde lograron superarlos 8 carreras por 7, en un desafío de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) que requirió de 10 entradas para definirse.

Diego Naranjo, jefe de prensa de los felinos -que se impusieron el jueves 11-3 sobre los filibusteros en Maracay, informó que este choque se dividió en dos fases: una primera parte sin movimiento en la pizarra y una segunda que estuvo llena de carreras.

Con el score abajo 0-3, la ofensiva tigrera sumó un par de rayitas en el séptimo y empató las acciones en el último tramo con un triple de David Rodríguez, seguido de un indiscutible de Leobaldo Piña.

El out del juego

En la parte baja del noveno episodio, con la pizarra empatada (3-3), los "Turcos" enviaron a la goma desde segunda a José Gómez con un imparable. Sin embargo, Gorkys Hernández volvió a demostrar su categoría defensiva y realizó un certero disparo al plato, para retirar al corredor y dejar vivo el compromiso. Allí estuvo la clave para que los maracayeros pudieran terminar de voltear el duelo en extrainnings con cinco canotadas en la parte alta del décimo.

Un total de 10 lanzadores se subieron al montículo en esta jornada y el más destacado fue el abridor José Manuel González, aunque se fue sin decisión. González lanzó 4.2 innings, de un par de hits, sin anotaciones, sin boletos y cuatro rivales abanicados. El derecho de 25 años llegó a retirar a 14 bateadores en fila.

Por la parte ofensiva, destacó Jermaine Palacios, al irse de 5-3, con un par de remolcadas. Mientras que Leobaldo Piña, además de empatar las acciones en el noveno, provocó un error de jardinero izquierdo Tucupiya Marcano en el décimo que abrió el celofán y terminó siendo determinante.

David Rodríguez y dos nuevas cifras redondas

David Rodríguez sigue encendido en este comienzo de campaña y este viernes, logró un par de cifras redondas más en su carrera en la LVBP.

El derecho llegó a 400 hits de por vida y, además, alcanzó su carrera anotada número 200, manteniéndose como uno de los líderes ofensivos en las primeras de cambio por los aragüeños.

Este es el segundo triunfo consecutivo de los dirigidos por Miguel Pérez y su balance general queda en 3-1. El próximo oponente de los rayados será Tiburones de La Guaira, novena que visitarán en el estadio Universitario este sábado.

Valencia / Redacción Web