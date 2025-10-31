Keiko Fujimori anunció su candidatura por cuarta vez a la Presidencia de Perú

Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), anunció este viernes su candidatura a la Presidencia de Perú por cuarta vez en su trayectoria política, tras haber perdido en la segunda vuelta en las tres últimos comicios (2011, 2016 y 2021).

En un mitin celebrado en la norteña ciudad de Trujillo, una de las más afectadas por el auge de las bandas del crimen organizado, Fujimori confirmó que volverá a ser candidata presidencial en 2026, apenas una semana después de que el Tribunal Constitucional dispusiera que se archive el juicio donde estaba acusada de lavado de dinero por la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

La líder del partido fujimorista Fuerza Popular precisó que será candidata únicamente a la Presidencia y que no liderará la lista de su formación al Senado porque no quiere "un premio de consolación" y porque no quiere ni necesita inmunidad, en referencia al denominado 'caso Cócteles', por el que llevaba procesada desde hace cerca de diez años.

"Hoy aquí, rodeada de la familia fujimorista, acompañada en la distancia por peruanos que nos miran en redes sociales, quiero anunciar mis decisión de ser candidata a la Presidencia de la República por Fuerza Popular", dijo Keiko Fujimori entre aplausos.

La candidata, pendiente aún de ser confirmada en elecciones internas del partido y de inscribir oficialmente su postulación ante las autoridades electorales, avanzó que en esta nueva aventura le acompañarán los excongresistas Luis Galarreta y Miguel Torres, dos hombres de su máxima confianza, como candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

"Ellos tienen una gran experiencia política, ellos saben además de todo el manejo público y han tenido la capacidad siempre de generar diálogos y consenso", indicó Keiko.

Con la "mano dura" del 'Chino'

Fujimori aseguró que el país ya combatió el terrorismo bajo el liderazgo de su padre, quien falleció en septiembre de 2024 y a quien su hija recordó con unas imágenes, y que con determinación, va superar la ola de violencia, que afecta especialmente a Lima y a Trujillo.

La aspirante presidencial aseveró que gobernará como 'El Chino' (su padre): con mano dura, pero también como gobiernan las madres en sus casas, con la cabeza fría, el corazón grande y las manos limpias."

"Vamos a trabajar sin ánimo de venganza, sino para buscar una reconciliación de verdad. No prometo milagros, sino resultados", apuntó Fujimori, quien animó a los asistentes a no tener miedo.

Fujimori llamó a "seguir soñando, tenemos la capacidad de enfrentar a esa violencia o mejor dicho terrorismo urbano, pero ese terrorismo urbano no se le enfrenta con discursos, palabras bonitas ni actuando desde escritorios, a esta maldita violencia hay que enfrentarla en las calles, salir con las Fuerzas Armadas y con inteligencia", indicó.

"El fujimorismo va a traer la autoridad que todos los peruanos estamos necesitando", agregó Fujimori al hacer una reivindicación del legado de su padre para el crecimiento económico y pacificación del país frente a los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Derrotas ajustadas

Fujimori perdió la segunda vuelta de las presidenciales de Perú frente a Ollanta Humala en 2011 por 2,9 puntos porcentuales en votos válidos, ante Pedro Pablo Kuczynski en 2016 por 0,26 puntos, equivalentes a unos 42.500 votos; y contra Pedro Castillo en 2021 también por 0,26 puntos, equivalentes a 44.300 votos.

La hija del exgobernante nunca ha aceptado hasta ahora los resultados de sus dos últimas derrotas al considerar sin pruebas fehacientes que hubo algún tipo de fraude para impedirle ganar, por lo que desde el Congreso, donde el fujimorismo ha sido en estos años la fuerza más numerosa, ha buscado desarrollar su proyecto político con una férrea oposición a presidentes que se enfrentaron a Fujimori como Martín Vizcarra (2028-2020) y Pedro Castillo (2020-2021).

Hasta el momento, también han anunciado sus candidaturas para las elecciones de 2026 el ultraconservador exalcalde de Lima Rafael López Aliaga por Renovación Popular y el empresario y exgobernador César Acuña, por el partido derechista Alianza Para el Progreso (APP).

Lima / EFE