Delcy Rodríguez planea presentarse a las próximas elecciones, según su abogado en EE.UU.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, planea presentarse a las próximas elecciones presidenciales del país, para las que todavía no hay fecha, según se desprende de la documentación registrada por su abogado en Estados Unidos.

Rodríguez inscribió el martes al abogado Jihad Smaili, con oficina en California, para que la represente ante la Justicia estadounidense, de acuerdo con el Registro de Agentes Extranjeros (FARA, en inglés), que la legislación de EE.UU. exige a los lobistas que trabajan en el país para personas o Gobiernos extranjeros.

Según ese documento, Smaili representará a Rodríguez en litigios pendientes y futuros relacionados con la petrolera estatal Pdvsa, con la filial Citgo y con reclamaciones de acreedores.

El letrado también le prestará asesoramiento diario en asuntos vinculados con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, incluidas recomendaciones para "fortalecer y promover la relación en beneficio del pueblo venezolano".

El contrato contempla además servicios relacionados con "la futura campaña política", es decir, "su participación en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela", así como gestiones orientadas al levantamiento de las sanciones.

Washington / EFE