Parte del gremio docente en Bermúdez demandó levantamiento total de las sanciones

Docentes del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, realizaron el Primer Encuentro del Movimiento de Maestros y Maestras Bolivarianos, para dar un respaldo a las acciones que se vienen ejecutando desde el Ejecutivo central.

Isacc Montaño, director del Centro de Desarrollo de la Calidad (CDCE) en Bermúdez, destacó la participación de los educadores, administrativos y obreros adscritos al organismo, a quienes atribuyó la organización del evento, que se realizó en el pórtico del Ateneo Luis Mariano Rivera.

El profesor Miguel Caraballo, vocero nacional del movimiento destacó que entre las acciones que consideran fundamentales para encaminar al país, está el levantamiento de las sanciones, “porque cada sanción golpea el bolsillo de la familia, de los trabajadores”.

Destacó que el primero de mayo habrá buenas noticias, “con los pocos recursos que tenemos” y llamó a los docentes y los trabajadores educacionales a activarse.

Responsable

Dijo que debe haber conciencia sobre el tema del salario, que se otorgará en función de los ingresos. “La situación no está fácil y todo depende, y por eso reclamamos que se levanten las sanciones, entre ellas las del Banco Central, que sería muy importante, porque genera mayores recursos y se puede ir aumentando a un salario digno, no solo a los educadores, a todos, sector público y privado”.

Sucre / Yumelys Díaz