miércoles
, 15 de abril de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Espacios Acuáticos y MINEC resguardaron desove de tortuga cardón en Carúpano

abril 15, 2026
Los huevos fueron trasladados hacia un centro de conservación

La Dirección de Policía de los Espacios Acuáticos (DPEA) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) en el estado Sucre, en articulación con el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC), resguardaron el desove de una tortuga cardón en Playa Copacabana, en Carúpano.

Durante las labores de protección ambiental, el equipo multidisciplinario brindó atención al ejemplar marino, el cual fue hallado en estado de descompensación.

Asimismo, se logró el aseguramiento y traslado exitoso de 68 huevos hacia un centro de conservación para garantizar su correcta incubación.

Con estas acciones, Espacios Acuáticos ratificó su compromiso con la preservación de las especies en peligro y la defensa del ecosistema en las costas.

Carúpano / Redacción web

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