Justiniano da empate al Bolívar y complica a La Guaira en la Copa Libertadores

Leonel Justiniano salvó los muebles del Bolívar al anotar al minuto 94 el empate 1-1 en Caracas ante Deportivo La Guaira, en partido del Grupo C por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

La Guaira se fue en ventaja al minuto 31, luego de una buena conducción en la que José Alí Meza impuso el cuerpo para contener al defensa y con un toque en el área venció al portero Carlos Lampe en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

En el segundo tiempo, Bolívar aprovechó un contragolpe para armar una jugada rápida por la banda que terminó en los pies de Dorny Romero, quien remató a pie de arco, pero el portero de La Guaira, Cristopher Varela, evitó el empate con una atajada magistral.

Realidad

Al equipo boliviano le costó doblegar a la defensa venezolana, pero lo logró al minuto 94, cuando Leonel Justiniano cobró un tiro libre que entró al arco por un desvío de la barrera.

Bolívar y La Guaira se posicionan de forma provisional en el segundo y tercer lugar del Grupo C, respectivamente, con 5 y 3 puntos, a la espera del partido de este mismo miércoles entre Independiente Rivadavia (líder con 9 unidades) y Fluminense (1).

El próximo 21 de mayo, en la quinta jornada, La Guaira recibirá a Independiente Rivadavia, mientras que Bolívar jugará dos días antes en Brasil contra Fluminense, en la penúltima de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Caracas / EFE