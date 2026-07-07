Jubilados de las salinas de Araya reclaman una deuda que ronda los dos millones de dólares

Los jubilados de las salinas de Araya, en el municipio Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre, ratificaron este lunes, a través de un nuevo comunicado, que seguirán con su acción de protesta a las puertas de la empresa, hasta tanto les honren los beneficios que les niegan y que alcanzan a la fecha los dos millones de dólares.

Aníbal Núñez, presidente de la Asociación de Jubilados, dijo que cumplen 126 días de protesta, sin que hasta los momentos se les hayan acercado voceros oficiales para negociar, muy a pesar de la condición de los 250 agremiados, todos adultos mayores.

Explicó que llevan nueves meses sin respuestas, sin atención, sin que les resuelvan ni cancelen las deudas pendientes.

“Es muy preocupante porque su influencia no solo opera en nuestra vida humana de todos los días, sino en lo que comemos, y vestimos, en nuestros medicamentos, permanentes, en nuestras familias, esposa, hijos, nietos”, dijo.

Daños

Agregó que las carencias les causan daños a la salud, problemas psicológicos, físicos y morales, y vulneran sus derechos humanos. “Algo jamás visto en administración alguna”.

Responsabilizó de la situación a la gobernadora Jhoanna Carrillo, a Corposucre y a la empresa Cristal Araya, “que cercenaron de un solo plumazo y sin dar explicación alguna el sagrado aporte social acordado del 5%, entre la gobernación del estado Sucre y la Asociación de Jubilados de las Salinas de Araya”.

Sucre / Corresponsalía