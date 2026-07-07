Activaron motor del pozo de aguas profundas del sector Puente a Puente de Curacho en Bermúdez

Finalmente, los sectores Puente a Puente, Valle Nuevo 1, Barrio Bolívar, Brillo de Paz, Valle Nuevo Activo, Curacho, vía principal de San Martín y Suniaga, de la Comuna Karupana Tierra de Gracia, comenzarán a recibir agua de forma regular, tras la instalación de un motor de 25 HP en el pozo de aguas profundas de la zona.

Los trabajos fueron ejecutados por la Hidrológica de Venezuela (Hidroven) y la dirección Integral de Recursos Hídricos de la alcaldía de Carúpano.

La acción beneficia a unos ocho sectores y son atendidos unos 5 mil habitantes de la zona.

Testimonio

Luis Suniaga, habitante del sector Curacho, aplaudió la iniciativa que viene a solventar las irregularidades con el servicio de agua en la zona.

Otra habitante, Maritza González, dijo que la activación del pozo es un beneficio para todos los vecinos que venían padeciendo con la falla.

Sucre / Corresponsalía