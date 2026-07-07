Dirigente de ABP Sotillo invita a marchar este 8 de julio en Caracas

El secretario juvenil de Alianza Bravo Pueblo (ABP) en el municipio Sotillo, José Gregorio Robles, invitó hoy a la ciudadanía a participar en la marcha que convocó la Coalición Sindical Nacional para este miércoles 8 de julio.

Desde la plaza Bolívar de Puerto La Cruz, el dirigente hizo énfasis en que se deben unir a la movilización para exigir elecciones en el país.

"El país se encuentra en un abismo constitucional (tras cumplirse el plazo máximo de la presidencia encargada), por eso convocamos a la gran marcha que partirá desde plaza Venezuela este 8 de julio. El país acaba de vivir la tragedia más grande (terremotos), así que debemos salir a decirle que no a este régimen, que no ha estado a la altura", destacó.

Reuniones

A juicio de Robles, el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, John Barrett, no debe reunirse con funcionarios del gobierno chavista, sino "con el pueblo honesto que está en la calle".

"Por eso necesitamos la entrada de nuestra líder María Corina Machado. Ya basta de seguir intereses de élites, es necesaria la aplicación del artículo 350 de la Constitución que establece la rebelión civil. Es urgente una junta de gobierno en el país, conformada por la ciudadanía, que dé la cara para resolver los problemas. Es momento de crear una nueva república, el país lo clama, este gobierno le dio la espalda al país. No debemos quedarnos sentados en nuestros hogares, debemos salir a decirle al régimen que se tiene que ir", concluyó el representante juvenil de ABP.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez