Presidente de la AN anunció la liberación de 300 presos

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este martes 19 de mayo de 2026 que un grupo de 300 personas detenidas serán excarceladas esta semana, bajo una medida de beneficios procesales que se extiende más allá de los límites contemplados en la Ley de Amnistía, reseñó La República.

Según los portales El Universal y Unión Radio, durante la sesión ordinaria del Parlamento, Rodríguez detalló que las liberaciones comenzaron el lunes y concluirán este viernes.

Explicó que la medida beneficia a ciudadanos involucrados en delitos demostrados, pero que califican para recibir concesiones humanitarias debido a criterios de vulnerabilidad, tales como ser menores de edad, adultos mayores de 70 años o personas que padecen patologías médicas graves. Asimismo, precisó que la medida abarca a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Beneficiados

De acuerdo con las agencias internacionales de noticias EFE y AP, entre los beneficiados por este proceso, se encuentran exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM), bajo arresto por los sucesos del golpe de Estado de 2002.

De igual forma, confirmó la liberación de una adolescente de 16 años imputada por transporte de material explosivo hacia plazas públicas de Caracas, y la de Merys Torres de Sequea, de 71 años, madre de un capitán condenado por incursiones militares.

"Se está cumpliendo, más allá de la Ley de Amnistía, con un proceso de darle beneficios a esas personas", afirmó Rodríguez desde la tribuna principal de la AN.

Momento

El anuncio de estas nuevas 300 excarcelaciones se produce tres meses después de la promulgación de la Ley de Amnistía impulsada por el Ejecutivo venezolano, en un contexto donde organizaciones no gubernamentales y sectores de la oposición mantienen exigencias activas para la revisión de las condiciones de reclusión y el otorgamiento de libertades plenas a los prisioneros políticos en el país.

También se produjo en un instante en el que El Estado fue criticado por sectores de la opsosición, debido a que no informó sobre el fallecimiento de Víctor Quero en 2025, bajo su custodia en una cárcel nacional.

El deceso de Quero se dio a conocer recientemente, después de que su madre Carmen Navas exigió noticias sobre el paradero de su hijo desde hace 10 meses. Navas murió la semana pasada, por causas naturales, a pocos días de conocer sobre el deceso de su descendiente, algo que causó conmoción en la población venezolana y generó que tanto dirigentes oficialistas como opositores enviaran sus condolencias a los familiares de la mujer de la tercera edad.

Caracas / Redacción Web